Çorum’da yıllarca otel köşelerinde hayata tutunmaya çalışan 61 yaşındaki Necmettin Yaşar, son günlerde kalmaya başladığı viran bir evde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’nün Doğla Köyü nüfusuna kayıtlı olan Necmettin Yaşar’ın cenazesi vefatının iki gün sonrasında bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının müracaatıyla acı olay gün yüzüne çıktı.

Emniyet ve 112 ekiplerinin Necmettin Yaşar’ın Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerindeki kaldığı evi kontrol edince öldüğü anlaşıldı.

Yaşar’ın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: Haber Merkezi