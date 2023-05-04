Muhtar Önder Göcen ile Veli Göcen’in babası Necmettin Göcen, geçtiğimi günlerde evinde kalp krizi geçirdi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Göcen, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP önceki dönem İl Başkanlarından Cengiz Atlas, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

