Merhum Erbakan için Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada Milli Görüş liderini hayırla, rahmetle ve özlemle andıklarını söyledi.

11 kenti etkileyen depremler nedeniyle son derece hüzünlü bir anma programı yaptıklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti: “Normalde de her sene hüzünlenirken bu sene bir de bu hüznümüzün üzerine gerçekten de yüz senenin, belki de bin senenin en büyük felaketi olan bir depremi yaşadık. Bunun hemen arkasından burada bulunuyoruz. Bu depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımızaAllah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Cenabı Allah makamlarını ali etsin, cennetinde inşallah en yüksek makamlara ulaştırsın. Kalan akrabalarına, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu depremde yaralanan, yaralı olarak kurtulan bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle felaketler, böyle afetlerle bizleri imtihan etmesin.

Cenabı Allah, Erbakan hocamızı andığımız kadar onu anlamayı ve onun gibi yaşamayı, onun yürüdüğü yolda yürümeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında, ikinci 50 yılında merhum Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere hep birlikte, en kısa zamanda ulaşmayı, yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurmayı inşallah bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

(AA)

