Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Badminton İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Toki Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 3 okuldan 12 sporcu katıldı. İl Temsilcisi Bayram Aydın ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara kupaları verildi.

(Rıfat KARA)

