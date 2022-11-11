Çorum’un tanınmış simalarından, iş insanı Eftal Zihar’ın amcası Necati Zihar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre emekli öğretmen Hikmet Zihar’ın eşi, Gökçe ve Gökben Zihar’ın babaları olan TEDAŞ’tan emekli Necati Zihar dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Necati Zihar’ın cenazesi bugün Ulucami’de Cuma Namazı’na müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)