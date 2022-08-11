DATÇA NOTLARI 4

Mehmet YOLYAPAR

1970’li yıllarda Marmaris’e ilk gidişimde, muhteşem manzara karşısında adeta çarpılmış, “Allahım ben cennete mi geldim?” diye içimden geçirmiştim.

İnanılmaz bir güzellikti karşımda duran.

İçmeler’e, Turunç’a bile tekneyle gidilebiliyordu, karayolu yoktu.

Her taraf bakir, her taraf, Allah’ın bahşettiği emsalsiz bir tablo…

Sonradan, o güzelim Marmaris’in apartmanlaşmasını da içim sızlayarak izledim.

Marmaris hâlâ güzel, ama o eski hâli bozulmadan -kaçınılmaz olan- büyümesi sağlanabilseydi keşke…

Kış nüfusu 125 bin civarında olan Marmaris, çevresiyle birlikte, yazın bir milyon dolayında insanı ağırlıyormuş.

Aslında, pandemi sürecinde büyük kentlerden kaçanlar, tatil beldelerinin nüfusunu olağanüstü artırdı.

*

Datça’nın yolu “ömür törpüsü” idi o zamanlar.

Uzun süre “bakir” kalmasını da hiç kuşkusuz buna borçluydu. Zorlu yol, caydırıcı oluyordu.

Yine çok dönemeçli bir yol, ama geniş ve yüksek standartta…Dolayısıyla, Bodrum ve Marmaris dolduğu için Datça’ya akın başladı.

*

Marmaris’in Hisarönü, Orhaniye gibi koylarını önceden gezmiştik, ama Bozburun’un yolu uzun göründüğü, biz de zamanı ucu ucuna yaşadığımız için, o emsalsiz güzellikten bir türlü nasibimizi alamamıştık.

Bu kez, Selimiye ve Bozburun’u bir süre konaklayarak teneffüs ettik, Söğüt’te plajın hemen yanında enfes bir balık yedik.

*

Rahmetli Mustafa Sucuoğlu, 1970’li yıllarda Halk Eğitimi Merkezi Müdürü idi.

Çok yönlü bir kültür ve sanat insanıydı.

Çorum halk oyunlarını notalarıyla derleme konusunda büyük emeği geçmiştir. Hatta bunları, YAZILIKAYA’da da yayınladık.

Mustafa Hocamın sahneye koyduğu bir oyunda da birlikte oynadık.

O zamanki adı “Kültür Salonu” olan “Devlet Tiyatrosu”nun ilk yılıydı.

Oğlu Mahmut Fatih Sucuoğlu da, babası gibi kültür insanı. Vakıf 19’un Yönetim Kurulu’nda, Başkan Alper Bilan’la birlikte Çorum’un tanıtımına “nitelikli” etkinliklerle büyük katkı sağlayanlardan biri.

Bozburun’da Mahmut Fatih Sucuoğlu ile buluştuk, Çorum üzerine, Çorumlular tarafından değeri bir türlü anlaşılamayan Barış Kraliçesi Puduhepa üzerine sohbet ettik.

*

Gezi notlarımı, klasik bir anlatımla sonlandırayım:

Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş, ama biz kıymetini bilemiyoruz ne yazık ki…

Olması gerektiği gibi değerlendiremiyoruz.

Marmaris-Datça arasındaki yanmış ormanlar bunun en somut örneği…

İnsanın içi acıyor.

Kasıtlı-kasıtsız, bilinçli-bilinçsiz, ihmal ve sorumsuzluk nedeniyle, hele de rant hesabıyla bu cennete kıyanların Allah belasını versin.