Çorum ve Mecitözü’nün tanınmış ve sevilen simalarından, Murat Temiz’in babası, Selman, Emrullah, Rıza, Kezban, Beyhan ve Dilber’in kardeşi, CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut’un dayısı Hamdullah Temiz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Merhumun cenazesi Cumartesi günü saat 13.00'de Mecitözü Cemevi’nden alındıktan sonra Kozören Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

