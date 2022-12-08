Çorum FK, önceki gün 16.haftanın erteleme maçında Düzcespor’a konuk olurken, öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, 4 haftalık galibiyet serisinin ardından alınan mağlubiyeti “nazar boncuğu” olarak nitelerken, “Bugün sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ancak oyuncularımızın azmi umutlarımızı her zaman diri tutuyor. Yeniden galibiyet serisine başlayacağız. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize güvenimiz tam. Bu mağlubiyet nazar boncuğu olsun. Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

