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1.Amatör Küme takımlarına verdiği maddi desteğin yanı sıra U17 Ligi’nin de isim sponsoru olan Namsan, Çorum amatör sporuna hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Önceki gün İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Telli, Mehmet Demirci, Feyzullah Özcan ve Burak Kıyar’ı makamında misafir eden Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, İskilipgücü’nden övgüyle bahsederken, destek olacağının da sözünü verdi.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, Namlı’nın kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.