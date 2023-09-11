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15 Eylül’de sona erecek olan yaz transfer sezonu öncesi Ahlatcı Çorum FK’da görüşmeler hızlandı. İlk 4 haftada sadece 6 puan toplayan Kırmızı-Siyahlılarda yönetim Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda bir merkez orta saha bir de golcü transferi için düğmeye bastı. Menajerler aracılığı son 2 günde birçok önemli futbolcuyu gündemine alan Çorum FK yönetimi geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Michal Nalepa ve Samsunspor’un Süper Lig’e yükselmesinde büyük bir pay sahibi olan forvet oyuncusu Ahmet Sagat ile prensipte anlaşma sağladı.

İki oyuncunun bugün veya yarın resmi sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.