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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, daha önce ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa'yı renklerine bağladı. Deneyimli futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Mart 1995 Wejherowo-Polonya doğumlu olan Michal Jan Nalepa, ülkesinin Arka Gdynia 1929 takımında oynadıktan sonra 2020-2021 Sezonunda Giresunspor tarafından Türkiye'ye getirildi. Giresunspor formasıyla 27 resmi maçta 2.440 dakika süre alan Nalepa, 3 gol atarken, 7 asist yaptı.

Sezon sonunda Polonya'ya dönen deneyimli futbolcu, 2021-2022 Sezonunu SSA Jagiellonia Bialystok takımında geçirdi. 14 maçta sahada 606 dakika kalan Nalepa, skora katkı yapamadı.

Geçen sezon başında Sakaryaspor'a transfer olan Nalepa, yeşil-siyahlı formayla 32 resmi maçta 2.514 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atan Polonyalı orta saha, yaptığı 11 asistle dikkat çekti. Oyunu dikine oynayan ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken Nalepa, 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Nalepa, bu sezona da Sakaryaspor'da başlarken, geride kalan 4 haftada 336 dakika süre ayıp 1 gol attı.

