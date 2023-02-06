Sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olarak çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı deprem için Türkiye seferber oldu.

Çorumlu Nakliyeci Kenan Kum da deprem bölgesine gönderilecek yardımları ücretsiz götürme taahhüdünde bulundu. Kum Nakliyat sahibi Kum, “Geçmiş olsun Türkiyem… Deprem bölgelerine yapılacak yardımları Çorum merkez ve ilçeleri fark etmeksizin hiçbir ücret almadan nakletmek istiyoruz. 0533 063 48 19 / 0536 471 47 29 / 0541 476 14 27 nolu telefonlarımızı aramanız halinde gereken yardım ve desteği esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

