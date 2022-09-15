Bosussellam-Chama Erradouany çiftinin kızları Nadia ile Esma-Emin Doğan çiftinin oğulları Çağdaş, görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün töreni, Güleryüz Düğün Salonu’nda yoğun bir katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde salona giren genç çift, ilk dansın ardından halay ve oyunlara eşlik etti. Nadia - Çağdaş çiftinin mutluluğuna ortak olan davetliler, gönüllerince eğlenerek coşku dolu bir gece yaşadı. Düğünde gelinin Çorumspor forması giyerek oyunlara eşlik etmesi dikkat çekti.

Düğün törenine; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, İYİ Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.



(Volkan SINAYUÇ)

