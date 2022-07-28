Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu 2022 yılı mezunlarını uğurladı.

Koronavirüs pandemisi dönemi sonrası yüz yüze yapılan mezuniyet töreni ile İskilip Meslek Yüksekokulu 2022 yılına veda etti.

İskilip Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen törene İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu, Jandarma Komutanı Hakan Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Azize Dınkırcı ve Yüksekokul personeli, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Mezuniyet organizasyonuna desteklerini esirgemeyen Azize Dınkırcı ve Greyder Fabrikası yöneticilerine teşekkür ediyen program protokol üyeleri ve MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir’in açılış konuşmaları ile başladı.

Tören okul birincileri olan öğrenci Paramedik Nurselin Yılmaz ve öğrenci Paramedik Beyza Çolak’ın mezuniyet konuşmaları ile devam etti. İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerinin paramedik andı ve bayrak devir teslimi törenin çarpıcı bölümleri arasında yer aldı. Tüm programlarda dereceye giren öğrencilere plaketleri protokol üyelerince verildi.

Mezun öğrencilere öğretim elemanlarınca diploma verilmesi ve keplerin atılmasının ardından öğrencilere “hayatlarında başarılı olmaları” yönünde temenniler iletildi. Müzik eşliğinde katılımcıların eğlendiği coşku dolu tören saatler sonra sona erdi.

(Haber Merkezi)