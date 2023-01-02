ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.
Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Muvazzaf astsubay alınacak
ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.