Türkiye, son dönemde başta ekonomik olmak üzere birçok sorun ile boğuşuyor. Hayat pahalılığı ve yaşam mücadelesi vatandaşı her geçen gün umutsuzluğa sürüklüyor. Tüm bunların gölgesinde vatandaş kendini nasıl hissediyor.

Mutlu mu, mutsuz mu?

ÇORUM HABER ekibi olarak sokağa çıktık, vatandaşlara ‘Mutlu musunuz’ diye sorduk.

İşte aldığımız cevaplar:

Bazı vatandaşlar sağlığı ve işi olduğu için mutlu olduğunu ifade ederken, bazı vatandaşlar ise hayat pahalılığının kendilerini mutsuz ettiğini dile getirdi.

“MUTSUZUM, ORTALIK PAHALI”

Emekli maaşı yetmediği için sağlık sorunlarına rağmen çalışmak zorunda olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Mutsuzum. Ortalık çok pahalı. Emekli maaşım yetmiyor, hastayım çalışmak zorundayım mutlu olabilir misin? Kızım okuyor, tavuk besliyorum evimde, sokak sokak gezip yumurta satıyorum. Çile çok.” dedi.

“ZAMLAR DA, REİSİ CUMHUR DA MUTSUZ EDİYOR”

Mutlu olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Ortalık pahalı. Hayat pahalı olduğu için yaramaz. Zamlar da mutsuz ediyor, bu Reisicumhur da mutsuz ediyor.” diye konuştu.

“HAYAT ÇOK GÜZEL, MUTSUZ OLMAYA DEĞMEZ”

Bir vatandaş, “Mutluyum çok şükür, her şey yolunda, sağlığım iyi” derken, bir başka vatandaş, “Hayat çok güzel mutsuz olmaya değemez” yorumunu yaptı.

“BEN DE, KÖYÜM DE MUTLU”

Bir köy muhtarı çok mutlu olduğunu söylerken, mutluluğunun kaynağının ise temiz yaşam olduğunu kaydetti.

Gelirinin de, ülkenin durumunun da iyi olduğunu ifade eden Muhtar, “Çok şükür köyümde yaşayan insanlar da mutlu.” dedi.

İşi, sağlığı ve ailesi olduğu için mutlu olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Şu an ortam iyi değil. Mutsuzluğun en önemli etkeni ekonomi. Ekonomi iyi değil işin aslı da yapacak bir şey yok.” cevabını verdi.

“ZOR YETİRİYORUM”

Bir kadın, mutlu olmadığını belirterek nedenlerini anlattı: “Ortalık o kadar pahalı ki nasıl mutlu olalım? Sürekli zam. Asgari ücret zamlanıyor ama her şeyin fiyatı daha çok artıyor. Ben hiç mutlu değilim, mutlu olamam da tuşlu telefon kullanıyorum. Zor yetiriyorum, çocuklarım sefil oluyor.”

“ÜLKENİN GİDİŞATI İYİ”

Çok mutlu olduğunu aktaran bir vatandaş şöyle devam etti: “Ülkenin gidişatı da iyi. Allah başımızdan Tayyip babayı eksik etmesin.”

Çok mutlu olduğunu belirten bir kadın şu ifadelere yer verdi: "Kendimi seviyorum, hayatımı seviyorum. Çocuklarım var çok sevdiğim, değer verdiğim. Bir de Çorum’u çok seviyorum, Çorum benim için çok değerli. Bence hayat çok kısa, tüm insanlar mutlu olmaya baksınlar.”

“GELECEK KAYGISI TAŞIYORUZ”

Torunuyla caddede karşılaştığımız yaşlı kadın mutlu olduğunu bildirirken, genç torunu ise, “Ben hiç mutlu değilim. Her şey ortada. Ekonomi kötü, gelecek kaygısı taşıyoruz. Umutsuzuz.” sözlerini kullandı.

Mutlu musunuz sorusuna bir vatandaş, “İdare eder işte. Ölmeyecek kadar uğraşıyoruz. Hayat zor, pahalılık var” ifadesini kullandı.

Bir genç, “Pek mutlu değilim açıkçası, ekonomik kriz çok ağır geldi ben de evraklarımı toparladım. Almanya’ya gidiyorum.” dedi.

“BÖYLE BİR REZİLLİK OLAMAZ”

Bir emekli, “Mutsuzum, 32 yılın sonunda esnaf Bağ-Kur’undan emekli oldum, 11 bin 260 günden emekli oldum, 4 bin 176 lira emekli maaşım var böyle bir rezillik olamaz.” cevabını verdi.

‘Çok mutluyuz’ diyerek kinayeli bir cevap veren vatandaş, şöyle devam etti: “Değme gitsin. Ortalık belli, geçim sıkıntısı belli insanlarda. Herkes kendini övüyor başka bir şey yok. Ama 5 bin -6 bin lira maaş alan insanlara hiç sormuyorlar, evin kira mı, çocukların okula gidiyor mu, nasıl geçiniyorsun, hiç soran yok. Atı alan Üsküdar’ı geçiyor maalesef.”

“GÜZEL BİR EVLİLİK, ANLAYIŞLI BİR EŞ, GERİSİ BOŞ”

Çok mutlu olduğunu dile getiren bir adam, “Güzel bir evlilik, anlayışlı bir eş hepsi bu. Gerisini boş ver gitsin.” dedi.

Emekli ve mutlu olduğunu kaydeden bir vatandaş, şunları belirtti: “Sağlığım yerinde çok şükür. Bahçem var onunla uğraşıyorum, ufacık sınırlı bir yaşam mutsuz olacak ne var ki.”

“BU ŞARTLARDA NASIL MUTLU OLALIM?”

Çiftçilikle uğraşan bir vatandaş, “Geçimsizlik çok zora vardı. Vatandaşlar mutsuz. Türkiye’de sabah 100 liran varsa akşam 90 lirası kayıp oluyor. Ülkede huzur yok. Bir Suriyeliye ayda 2 kez maaş veriyor. Ben 26 sene prim yatırdım, adamlar benden fazla maaş alıyor. Bu ülkede geçim olur mu? Ben şu an 700 dönüm ekin ekiyorum aldığım buğday gübreyle mazota yetmiyor. Nasıl olacak bu ülkede geçimimiz, bu şartlarda nasıl mutlu olalım?” diye sordu.

“MUTLULUK MU KALDI HAYATTA”

‘Nasıl mutlu olalım’ diye soran bir vatandaş, şunları söyledi: “Mutlu olmak için bazı şartlar gerekiyor. O şartlar var mı acaba. Ben emekliyim. Geçinme derdindeyiz, maalesef.”

Mutlu olmadığını dile getiren bir emekli, “Mutluluk mu kaldı hayatta. Hayat pahalı. Emeklinin parası az, yetmiyor. Bir tek oğlum Almancı olduğundan o mutlu. Onların Kapıkule’de paraları artıyor.” şeklinde konuştu.

“DEĞİŞECEK AZ KALDI”

İşi gücü, sağlığı yerinde olduğu için mutlu olduğunu aktaran bir vatandaş, “Allah’a şükür daha ne isteyeyim. Evet ülkenin ekonomisi sıkıntılı ancak değişecek inşallah. Az kaldı.” ifadesini kullandı.

“CEBİMİZDE PARA YOK”

Bir genç, ‘Mutlu değiliz’ diyerek şunları söyledi: “Ekonomik kriz ortada, Çorum’da çok aktivitemiz yok. Cebimizde çok da para yok, alacağımız şeyleri alamıyoruz ne teknolojik olarak ne de gıda olarak.” (Nurdan AKBAŞ-Tugay GÖKTÜRK)