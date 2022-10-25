Yazılım sektöründe saygın bir yere sahip olan Mahmut Sayın tarafından 11. ve 12. sınıf öğrencilerine “yazılım mühendisliği ve çalışma hayatı” hakkında bilgi verildi.

Söyleşide gençlere hayaller ile hedefler arasındaki farkı anlatan Sayın “Yaratıcı ol, hiç kimsenin hayal gücünü kısıtlamasına izin verme. Hayatına olumlu düşünceleri al ve ne olursa olsun asla kolay pes etme. Keşke dememek için işini şansa bırakma. Hangi iş olursa olsun işini severek yap ve yaptığın işten mutlu ol, sahip olduklarının kıymetinin farkına var” dedi.

Öğrencilik yıllarından örnekler veren Mahmut Sayın, lise eğitimini Osmancık’ta tamamladığını, o yıllarda sporda ve diğer sosyal- kültürel faaliyetlerde sürekli görev aldığını belirterek, öğrencilere bu yönleriyle de aktif olmaları gerektiğini, mutlu bir gençliğin başarılı bir gelecek oluşturduğunu hatırlattı. (Haber Merkezi)



