Hüseyin Baş, otelleri, AVM’leri, trafiği dolduranların bu ülkenin yüzde 10’u veya turistler olduğunu, kalan yüzde 90’ın bir çayı bile hesap ederek içebildiğini belirtti.

OTELLERİ, AVM’LERİ KİM DOLDURUYOR?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yine çok ses getirecek bir video paylaştı.

Hüseyin Baş “Mutlu azınlıkların, mutsuz çoğunlukların ülkesi” notu ile paylaştığı videoda, oteller, AVM’ler ve trafikteki yoğunluk üzerinden ortaya bir refah seviyesi çıkarılmasını eleştirdi.

BTP lideri, “Türkiye'de çok yaygın bir söylem var. "Yaz turizmi. Antalya'da, Ege'de, Bodrum'da otel bulamıyorsun." Propaganda bu. "Full çekiyor otellerimiz. Trafiğe baksanıza her yerde araba. AVM'lere bak AVM'ler full çekiyor." diye bir propaganda var. Bu ülkenin nüfusu 84 milyon. Bunun yüzde 10'u para sahibi olsa, tatile gitse, trafikte gezse, AVM doldursa 8.4 milyon insan yapar. Yunanistan'ın nüfusuna neredeyse denk, Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla. 8,5 milyon insanın refahını kalan yüzde 90'a pazarlıyorlar. Böyle saçma bir mantık olamaz.” ifadelerini kullandı.

FAKİRİN VERGİSİ İLE KALKINMA!

Fakirin vergisi ile zenginin daha da zengin olduğunu belirten Hüseyin Baş, “Bakın bu ülkedeki bütün kalkınma fakirin vergisi ile sağlanır. Fakirin vergisi ile kalkınmak için yapacağımız yolu, barajı, köprüyü vs. inşaatını da belli müteahhit gruplarına peşkeş çekeriz, onları daha da zenginleştiririz. Kimin parasıyla? Fakirin vergisiyle.” diye konuştu.

ÜLKENİN YÜZDE 90’I BİR BARDAK ÇAYI HESAP EDİYOR

Ülkenin yüzde 10’u güzel bir hayat yaşarken, yüzde 90’ının bir bardak çayı bile hesap etmek zorunda olduğunu belirten Hüseyin Baş şu ifadeleri kullandı:

“Senin Bodrum'da, Antalya'da, Ege'de otellerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Trafiği felç edenler bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Senin AVM'lerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistlerdir. Bunun dışında bu ülkenin yüzde 90'ı bugün evden çıkıp bir cafeye gidip çay içmek için hesap ediyor. Bu sistem zulüm sistemi. Bu sistem adaletsizliktir. Bu sistem baskı rejimidir. Bu sistem en hafif ve terbiyeli tabirle akılsızlıktır, bu akılsızlıktır.”