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Son dönemde üste zam gelen mutfak tüpüne bir zam daha geldi. Haziranda 380 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, Temmuz’da 433 liraya, Ağustos’ta 495 liraya, Eylül’de ise 525 liraya yükseldi.

Otogaza önceki gün gelen zamdan sonra mutfak tüpüne de zam geldi. 3 ayda 3 kez zamlanan 12 kilogramlık mutfak tüpü 525 liraya çıktı.

Zamla ilgili konuşan tüp satıcısı Salih Akgöllü, “Otogaza gelen zamlardan sonra da tüplerimize 30 lira zam gelmiştir. Altıncı ayda 380 lirayken, yedinci ayda 433 lira, sekizinci ayda 495 lira, dokuzuncu ayda da 525 lira olmuştur” dedi.

Akgöllü sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet sıkıntıda. Çok aşırı zam geldi. Her oto gaza zam gelmede arkasından tüpe zam demektir yani durumlar böyle. Vatandaş kimisi tepki gösteriyor kimisi de 'Olacak böyle' diyor. 'Kendi elimizle yaptık' diyorlar. 'Alıştık artık' diyorlar”

“NE OLACAK HALİMİZ”

Tüp almaya gelen bir vatandaş ise “ Tüpe yine zam gelmiş. Ne olacak bu halimiz? Ayda 1 tüp kullanıyoruz. Diyecek bir şey yok ki ne olacak böyle milletin hali perişan. Mecbur alacağız” dedi.