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Başkan Türkyılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atamızın huzuruna yürümek, onun mirasına olan bağlılığımızı ve minnettarlığımızı göstermek bizler için büyük bir onur. Her zaman, Atamızın izinde, onun yolundan ilerleyecek, ‘İlelebet Cumhuriyet’ diyeceğiz" dedi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke’nin imzalandığı ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Mudanya’dan, Cumhuriyet’in yönetildiği Çankaya’ya yürüdü. "Mütareke’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Meşalesi" adıyla düzenlenen yürüyüş, Mütareke Evi önünde düzenlenen törenle başlayıp 8 günün sonunda Ankara’da tamamlandı. Güzergah boyunca il ve ilçelerde belirlenen noktalarda Cumhuriyet meşalesini taşıyan sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin de toplamda 470 kilometre koştu. Başkan Hayri Türkyılmaz, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Atapark’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Düzenlenen törenin ardından önce Kurucu Gazi Meclis ziyaret edildi. Meclis ziyaretinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet yürüyüşünü Anıtkabir’de tamamladı.

Mudanya’dan Ankara’ya 470 kilometre boyunca koşan sporculara ve güzergahtaki yürüyüş noktalarında kendisine eşlik eden herkese teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, "Söz verdik, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara’ya coşkuyla yürüdük. Milletimizin birlik ve beraberliği, değerlerine olan bağlılığı ve geleceğe olan inancıyla yürüdük. Birlikte yürüdüğümüzde, daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye'nin kapılarını aralayacağımızı bir kez daha gösterdik. Bu yol Cumhuriyet yolu, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti, her zaman daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Cumhuriyet yürüyüşümüzü Önderimiz, ülkemizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız, 100 yılın en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda tamamladık. Onun büyük önderliği sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi, laiklik, eşitlik ve adalet ilkeleriyle şekillendi. Bu değerlere olan bağlılık, milletimizin ortak paydası. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atamızın huzuruna yürümek, onun mirasına olan bağlılığımızı ve minnettarlığımızı göstermek bizler için büyük bir onur. Her zaman, Atamızın izinde, onun yolundan ilerleyecek, ‘İlelebet Cumhuriyet’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Türkyılmaz daha sonra CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek, Cumhuriyet meşalesini takdim etti.