ÇORUM HABER’in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Mustafa Yolyapar, aramızdan ayrılışının 9. yıldönümü nedeniyle bugün saat 11.00’de, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonu çerçevesinde Ulumezar’daki kabri başında anılacak.
Çorum basınının unutulmaz emektarlarından Mustafa Yolyapar’ı, 12 Ekim 2014 tarihinde kalp krizi sonucu 48 yaşında kaybetmiştik.
Belediye Meclisi kararıyla, Bahçelievler Mahallesi’nin Şenyurt semtindeki parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” adı verilmişti.