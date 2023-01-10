Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu “Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” dediğini hatırlatan Mustafa Uzel, yayınladığı mesajda ilimizde görev yapan tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Mustafa Uzel mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ulu Önder Atatürk’ ün yukarıdaki sözlerinde belirttiği gibi başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehber olan yerel basının güçlü olması, aslında bir bakıma o bölgenin de güçlü olması anlamına gelmektedir ki basınımızın çalışan elemanlarının gayretleri, yaptığı seviyeli yayın ve haberlerle bu gücünü göstermektedir.

Basınımızın çalışanları, dilimizi kullanmadaki titizliği, haberleri ulaştırmadaki tarafsızlığı, eğitici sayfaları ve köşe yazılarıyla ilimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkılarını bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sürdürmektedir. Çalışan gazetecilerimize hayatımıza yaptıkları güzel katkılarından dolayı teşekkür ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

(Aliye ÖNCEL)

