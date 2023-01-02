Şükran Özken'i eşi, Nurettin, Gökhan, Hakan ve Ebru Özken ile Nesrin Altunkeser’in babası olan Mustafa Özken, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hastalığa bağlı böbrek yetmezliğinden dolayı 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tutulan Mustafa Özken, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)