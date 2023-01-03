Şükran Özken'in eşi, Nurettin, Gökhan, Hakan ve gazeteci Ebru Özken ile Nesrin Altunkeser’in babası olan Mustafa Özken, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hastalığa bağlı böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutulan Özken önceki gün hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii’nde kılınan namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

