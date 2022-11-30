Görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Oktay, heykelin 4 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, bu heykelin, metal kaynak tekniğiyle yapılan bilinen ilk çalışma olduğunu da söyledi.

Mustafa Oktay, Puduhepa heykelinin, 185 cm yüksekliğinde, 60 cm eninde ve 55 cm derinliğe sahip, aynı zamanda bir geri dönüşüm heykeli olduğunu anlatarak, “Hurdaya çıkan galvanizli saclardan gaz altı kaynak tekniğiyle oluşturuyorum çalışmalarımı. Sac parçalarını birbirine kaynatarak konstrüktivist anlaşıyla (inşacı) kalıp ve model kullanmadan daha önce çizdiğim eskiz ve desenler ışığında spontane(anlık) çalışıyorum” dedi.

Heykeltıraş Oktay, bu çalışmasının 6-10 Mart 2023 tarihlerinde Antalya Murat Paşa Belediyesi Aydın Kanza Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak 4.kişisel heykel sergisinde sergileneceğini ifade ederek, “Seçtiğim konular arasında önemli bir yere sahip olan Puduhepalarım, sanatımda hep olacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

