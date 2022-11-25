Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni, hemşehrimiz Mustafa Oktay, heykel çalışmalarıyla Alanya sanat hayatının önde gelen isimleri arasına girdi.

Mustafa Oktay, geçtiğimiz günlerde de öğrencileriyle birlikte 17. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nda yer aldı. Bu vesileyle Oktay’ın öğrencileri, heykel sanatçıları ile tanışma ve onlarla birlikte çalışma fırsatı buldular.

Mustafa Oktay, öğrencilerine bu olanağı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile diğer ilgililere teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

