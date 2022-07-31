Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Mescitli Köyü’nden Mustafa Ödemiş (70) vefat etti.

Mescitli Köyü’nden gelme, Kerep Ödemiş’in kardeşi, Bekir, Hüseyin, Ali ve Hanife Ödemiş’in babası Mustafa Ödemiş, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi 1 Ağustos Pazartesi günü (yarın) öğle namazından sonra Çorum Merkez Abdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.