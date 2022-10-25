Nejla-Mustafa Köse çiftinin Elitpark Hastanesi’nde Aneztezi Teknikeri olarak görev yapan kızı Sümeyye Nur ile döşemeci esnafından Şevket ve Emine Karakaş çiftinin oğlu Çorum Belediyesi personeli Ömer Faruk’un düğünü geçtiğimiz günlerde Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapıldı.

AK Parti ve MHP camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanı Muzaffer Külcü ve eşi Hatice Külcü gelin Sümeyye Nur’un nikah şahidi olurken, damat Ömer Faruk’un nikah şahitliğini ise MHP 21. dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve Ülkü Ocakları önceki dönem Başkanı Ahmet Hattab İmal yaptı.

ÇORUM HABER, Köse ve Karakaş ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

