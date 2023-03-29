Uzay çalışmaları ile ilgili olarak Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak dünya yörüngesinde turunu tamamladığını belirten Yıldız, “Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı. Neil Alden Armstrong, 1969 yılında Ay'da yürüyen ilk kişi olan Amerikalı bir astronot ve havacılık mühendisiydi” dedi.

Uzay çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini ve Mars’ta araştırma yapılır hale geldiğini anlatan Yıldız, ülkemizde ise Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

UMUT YILDIZ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde lisansını, Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamlayan Dr. Umut Yıldız, Dr. Yıldız, NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışıyor.(Haber Merkezi)

