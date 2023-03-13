Hollanda'dan emekli, Laçin'den gelme, Burhan Uzlu’nun eşi, İlhan ve Celal Uzlu’nun annesi, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat’ın kayınvalidesi, emekli Astsubay Mehmet Çiftçi’nin ablası ve ilimizin tanınmış simalarından Nihat Argut’un ise halası olan Hüsniye Uzlu önceki gün hayatını kaybetti.

Hüsniye Uzlu’nun cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, AK Parti Çorum Milletvekili aday adayı Gazeteci Erol Taşkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca aynı yerde merhum Mehmet Ganioğlu’nun da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

