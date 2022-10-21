İBB tarafından yaptırılan Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Törene Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile merhum Mustafa Canlı’nın oğlu Emre Canlı da katıldı.

Gümüşhane’nin Hasanbey Mahallesi’nde yıkılan eski okul binasının yerine, tarihi evler mimarisi referans alınarak yapılan bina, toplam 2.340 metrekare alana oturuyor ve 5 derslik, 11 atölye, sosyşal alan ve konferans salonundan oluşuyor.

(Haber Merkezi)

