Selin Tuğla Kiremit Fabrikası sahipleri Murat Beyaz, Abdullah Beyaz ve Selim Beyaz ile geçmiş dönem MHP İl yöneticisi ve Belediye Meclis Üyesi Avukat Ali Beyaz'ın babaları olan Mustafa Beyaz, Çorum Özel Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Abdibey Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP Çorum eski Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Baro Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

