28 yıllık memuriyet yaşantısı bulunan Mustafa Bayrak, TEDAŞ’ta başladığı memuriyet hayatında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü son olarak da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde memur, şef, şube müdürü ve il müdürlüğü görevlerini yaptı.

Özellikle de Dernekler Müdürlüğü ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Mustafa Bayrak, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emekli olma kararı aldı. Mustafa Bayrak, dün itibariyle emeklilik dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na ilettiği açıkladı.

Memuriyet yaşantısında Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerine hizmet etmekten dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Mustafa Bayrak, “28 yıllık memuriyet hayatımda birlikte görev yapma şerefine nail olduğum valilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, il müdürlerimiz, sendika başkanlarımız başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

