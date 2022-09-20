Bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Yaşar Demir öğleden sonra hayatını kaybetti.

İlker Demir, Gülser Demir, Bektaş Celalettin Demir ve Melek Selma Aydınlı’nın babası, ÇORUM HABER Köşe Yazarı Mustafa Aydınlı’nın ise kayınbabası olan Yaşar Demir’in cenazesi yarın (21 Eylül 2022 Çarşamba) saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi önünde düzenlenecek olan törenin ardından memleketi olan Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

