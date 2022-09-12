ARIKOĞLU PAYLAŞTI

Arıkoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 2013 yılından beri özel tiyatrolarda, dört yıldır da Devlet Tiyatroları’nda büyük ilgi gören oyununu kitaplaştırdığını duyurdu. Arıkoğlu kitabıyla ilgili şu cümleleri kullandı:

DARISI DİĞERLERİNE

“Bir yazarın hayatında iftihar durakları vardır.

O duraklardan birine daha gelmiş bulunuyoruz.

Yıllarca özel tiyatrolarda, Devlet Tiyatroları'nda birbirinden değerli isimlerle çalışma şansına ve şerefine eriştim. Şimdi de bu şerefi 2018 yılından beri Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen oyunumun kitabıyla taçlandırıyorum.

Darısı diğerlerine...”

(Haber Merkezi)

