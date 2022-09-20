ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine'ye ait 48 kamu konutunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 4706 sayılı Kanun uyarınca satacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Muş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İdare'de bedelsiz olarak görülebilir.

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