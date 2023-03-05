Yapılan yardım faaliyetiyle ilgili açıklama yapan MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görevlendirilmesine binaen MÜSİAD Çorum Şubesi olarak depremin ilk gününden itibaren aksiyon aldıklarını belirterek, “Şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz afet kriz masasında alınan kararlar doğrultusunda Çorum Afad koordinasyonunda bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere araçlarımızın sevk işlemlerini gerçekleştirdik” dedi.

Genç MÜSİAD Çorum üyelerinin depremin meydana gelmesinin akabinde oluşturulan mobil çorba araçları ile Kahramanmaraş/Afşin bölgesine intikal ederek 4 gün boyunca depremde zarar görenlere sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirten Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

“48 saat gibi kısa bir sürede Kahramanmaraş bölgesinde depremden zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 kişi barınma kapasiteli 51 adetten oluşan kıl çadırlarımızı ve 2 adet 8’er kişilik lavabodan oluşan seyyar konteynerlerimizin imalatını gerçekleştirerek, 36 kişilik profesyonel ekibimizle, Kahramanmaraş Valiliğimizin MÜSİAD Çorum Şubemize tahsis ettiği 3.000 m2 alana kurulum işlemleri gerçekleştirilmiş olup depremde zarar gören kardeşlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Bölgeye günlük olarak 10.000 paketlenmiş ekmek sevkiyatımız devam etmekte olup MÜSİAD Genel Merkezi’nce bölgede kurulan lojistik depoları ve Çorum AFAD koordinasyonunda bölgeden gelen talepler doğrultusunda yardım araçlarımız bölgeye sevk edilmektedir.

MÜSİAD Genel Merkezimizin koordinesinde depremden etkilenen ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Kardeş Aile Programı” isimli bir çalışma başlatılmıştır. Şubemiz bünyesinde oluşturulan afet kriz masasında ilgili konu istişare edilerek, sosyal medya hesaplarımızdan anket oluşturma yöntemiyle duyurulmuştur. Bugün itibariyle 58 aile ev sahipliği için şubemize müracaat etmiş olup toplamda 74 kardeşimiz belirtilen adreslere yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup ilgili projeye yoğun talep olması hasebiyle kardeş aile programımız Çorum Belediyesi’ne devredilmiştir.

MÜSİAD Genel Merkezimizin depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kahramanmaraş Elbistan bölgesine 2.000 konteynerden oluşan “MÜSİAD Konteyner Kent” Projesine dâhil olarak üyelerimiz ve Çorumlu hemşehrilerimizin destekleriyle projeye katkı sağlamayı planlamaktayız.

Depremden etkilenen ve Çorum’da misafir ettiğimiz çocuklar için de MÜSİAD Çorum Şubesi olarak çocukların sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri için; Çorum Gençlik Merkezleri Müdürlüğü organizasyonunda eğlence etkinlikleri, animasyonlar, animatörler, yüz boyama etkinlikleri Karagöz-Hacivat ve mini konser etkinlikleri yapmaktayız.”

(Haber Merkezi)

