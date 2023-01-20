MÜSİAD Çorum Şubesi’nin olağan genel kuruluna katılan Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, derneğin ülke ve dünyadaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD Çorum Şubesi üyeleriyle biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osman Çalışkan, bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetimlere teşekkür ederken, yeni yönetime de görevinde başarı dileklerini iletti.

Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın selamlarını ileterek MÜSİAD’ın bugün tüm dünyada önemli bir ticari aktör haline geldiğini vurgulayan Osman Çalışkan, bunun için tüm üyelerin 5 kıtada tüm coğrafyalarda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MÜSİAD’ın aynı zamanda garip duruma düşmüş bir çok topluluğun hamisi olduğunu da kaydeden Çalışkan, genel kurulda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “MÜSİAD oluşumları ile beraber çalışmalarını sürdürüyor. Bugün MÜSİAD kardeşliğini tam olarak anlamak için kıyas edebileceğimiz dünya üzerinde bir dernek ve sivil toplum kuruluşu yoktur. Bu bizim dünyadaki üzerimizdeki vazifenin ne kadar zor olduğunu, yüksek teknoloji ve ahlak şuurunu yaymak için ne kadar zorlu bir görev yaptığımızın göstergesidir. Sorumluluğumuzun farkında olmamız gerekiyor.

İnsan olarak, Müslüman olarak milletin bir ferdi olarak insani değerlerimizle, kendi geçmişimizden aldığımız feyzle ve temel değerlerle, kültürümüzle bunu savunmak ve bütün dünyaya yaymakla sorumluyuz. Rabbimizin bu zor görevi bizim sırtımıza yüklediğinin farkında olarak buna göre çalışmalarımızı yürütmek durumundayız.

MÜSİAD 2023 yılında Suudi Arabistan ticari programı düzenleyecek, onu kaçırmamalısınız. Beraberinde ABD seyahati olacak. MÜSİAD Ticaret Ofisi faaliyetleri aynen devam edecek. Önümüzde seçim dönemi var. Nerede durduğumuz nasıl durduğumuz herkes tarafından bilinmekte. Fakat siyasi olarak kimlik tartışmasına girmeyeceğiz. Bizler ticaret ve iş dünyasını temsil ediyoruz. Bizler inancımızın gereği tarafsız olmaya özen göstereceğiz. Çorum ilinin potansiyelini iyi değerlendirerek MÜSİAD çalışmalarına katılım ve destek bekliyoruz. MÜSİAD, ahilik kültürel değerlerini taşıyan tüm işadamlarını aramıza almayı hedefliyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin her 4 yılda bir yönetimini değiştirerek diriliğini koruduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan sözlerini önceki dönem başkan ve yönetimlerine teşekkür ederek ve yeni başkan ve yönetimine de görevlerinde başarılar dileyerek tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)

