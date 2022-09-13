MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel etkilerden sıyrılan MÜSİAD EXPO 2022'nin küresel ticarete yön vereceğini söyledi. Asmalı, "Avrupa'dan, Asya'dan Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak.” diye konuştu.

Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ise, MÜSİAD tarafından başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketine atıfta bulunarak, MÜSİAD EXPO ile ülke genelinde devam eden girişimlere maksimum fayda sağlayacaklarını söyledi. Orhan Coşkun, “Ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. Bu vesileyle bir kez daha bölgemizdeki iş insanlarımızı MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

