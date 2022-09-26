Encümen üyeleri belirlendi Encümen üyeleri belirlendi

Ankara’da yaşayan 51 yaşındaki Mürsel Alaca, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkent’e yolu düşen Çorumlular’a hemşehri sıcaklığı ile elinden gelen yardımı esirgemeyen Alaca’nın ani vefatı yakınları ve dostlarını üzdü.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
 