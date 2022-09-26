Ankara’da yaşayan 51 yaşındaki Mürsel Alaca, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkent’e yolu düşen Çorumlular’a hemşehri sıcaklığı ile elinden gelen yardımı esirgemeyen Alaca’nın ani vefatı yakınları ve dostlarını üzdü.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Mürsel Alaca kalbine yenildi
Çorum merkez Tarhankozlu Köyü eski muhtarlarından Abdullah Alaca’nın oğlu, Çorum PTT’de çalışan Muhsin Alaca’nın ağabeyi Mürsel Alaca hayatını kaybetti.
Ankara’da yaşayan 51 yaşındaki Mürsel Alaca, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkent’e yolu düşen Çorumlular’a hemşehri sıcaklığı ile elinden gelen yardımı esirgemeyen Alaca’nın ani vefatı yakınları ve dostlarını üzdü.
Yorumlar
Trend Haberler
“Adım adım yeni bir şehir inşa ediliyor”
MHP’nin adayları belli oldu
Çorum, Tarsus’u hiç yenemedi
Günay'ı darp eden 5 kişi tutuklandı
Simitçiyi hem soydu, hem de “arkamdan konuşma” diye küfürlü not bıraktı
İl Genel Meclisi’nde Günay’a saldırıya tepki
“Büyük Çorum bayrağını açtım, sonuna kadar da taşıyacağım”
İki otomobil takla attı: 3 yaralı
“İsrail’e hak ettiği yaptırımlar uygulansın”
Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı