ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tekne satışı yapılacak.

Muhammen bedeli 35.520.000,00 TL olarak tespit edilen teknenin 14 Şubat 2023 tarihinde, 10.00-10.05 saatleri arasında Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık artırma suretiyle satışı yapılacak.

Birinci artırmada istekli çıkmazsa ikinci artırma, 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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