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Hüseyin ve Yeter Baba'ın oğulları, Fikriye, Mukaddes, Necla, Nayle, Mukadder ve Kader Baba'nın kardeşi olan Murat Mustafa Baba, bir süredir Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeni ile tedavi görüyordu.

ÇORUM HABER çalışanlarından Uğur Görkem’in kayınbiraderi, Av. Tugay ve Altuğ Afat’ın ise akrabası olan Murat Baba, bugün sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Mustafa Baba’nın cenazesi bugün ilimize getirilerek Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna konulacak.

Cenazesi ise yarın saat 12.00’de Üçköy Köyü Derneği önünde düzenlenecek törenin ardından köyüne götürülerek sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.