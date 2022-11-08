Uzun bir süredir tedavi gören ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak önceki gün hayatını kaybeden Çorumspor sevdalısı Murat Ahıshalı, öğle namazını müteakip Ahmediye ( Kaymakcı) köyünde köy kabristanlığında ebediyete intikal etmiş aile büyüklerinin yanına defnedildi.

Çevresinde sevilen sayılan bir insan olarak bilinen merhumun cenazesine yakınlarının yanısıra birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, dostları ve arkadaşları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

