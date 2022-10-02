Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile bazı gönüllü vatandaşlar, Kadeş Meydanı’nda buluşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göçmen ve sığınmacı sorununa ilişkin “iki yıl içinde çözeceğiz” adlı broşürlerini dağıttı.

Kılıçdaroğlu gönüllüleri, Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi ve bazı bölgelerde hem vatandaşlarla sohbet etti, hem de broşürleri dağıttı.

Broşürde “sınır namustur” ifadesine yer veren Kılıçdaroğlu, “ırkçılık, ayrımcılık yapmadan ve kimseye düşmanlık beslemeden; tüm göçmenleri ve sığınmacıları, Suriyelilerden başlayarak kendi ülkelerine geri göndermeye kararlıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu, mülteci sorununu nasıl çözeceklerini madde madde sıraladı.

(Haber Merkezi)

