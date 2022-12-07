Mülkiye’nin 163. kuruluş yıldönümü İstanbul AKM, Ankara ve İzmir’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme çabaları sırasında bürokrat yetiştirmek üzere 4 Aralık 1859'da İstanbul'da kurulduktan 77 yıl sonra 1936'da Ankara’ya taşınan Mülkiye’nin kuruluşu nedeni ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Kampüsü’nde yapılan 163. Kuruluş yıldönümü kutlamasına Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Mülkiye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) kuruluş yıldönümü etkinliğinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Siyasal Bilgiler Fakültemizin kuruluşunun 163. yıldönümünü kutladık. Törenimize katılımları ile bizleri onurlandıran mezunlarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kutlamalarda Vali Çiftçi ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile yanyana oturarak sık sık sohbet ettiği gözlendi.



(Volkan SINAYUÇ)

