KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÜZERİNE -2

Turan DAMAR

İnş.Müh ( İ.T.Ü)

YAPI YASASI VE BİNA YÖNETMELİĞİ

1985 yılında yürürlüğe giren imar kanunu ve imar yönetmeliğimiz var bu güne kadar çok sayıda değişikliğe uğramıştır.Ülkemizde yapı ile ilğili yönetmeliklerde farklılıklar ve çelişkiler mevcuttur.Bu bağlamda kentsel dönüşümle sorunu azaltmak için İMAR YASASI dışında YAPI YASASI yapılsın, buna bağlı olarak BİNA YÖNETMELİĞİ çıkartılsın kısa ve öz olan YAPI YASASI yapıya ait yönetmeliklere atıfta bulunacak yönetmelikler ise hangi standartlara uygun yapılması gerektiğini belirleyecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM:

Kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahipleri hem süreçleri zorlaştırıyorlar, hem de müteahhitlerden imar yüzdelerini zorlayacak isteklerde bulunuyorlar. Dolayısiyle bu projeler çok yavaş başlıyor. Çok uzun başlama süreci oluşuyor. Kentsel dönüşüm devletin özel bir birimiyle kontrol edilmelidir.

ZEMİN DURUMU VE YANLIŞ YERLEŞİMLER:

Yer üstündeki binanın çerçevesini yani

betonarme karkas iskeleti ne kadar dikkatli yaparsanız yapın zemin çürük veya dolgu olduktan sonra gerekli KAZIK çalışması yapılmadıktan ve konsolidasyon dediğimiz oturma sağlanmadıktan sonra, bina göçer, yıkılır. Nazım imar planına göre düzenlenen imar planlarından uzaklaşarak, eklenti şeklinde yapılan imar planları sorunun temel sebeplerinden biridir. Atalarımızın geçmişte köy yerleşimlerine bakarsak, köyün yamaçlarına ve verimsiz arazilerine ve kayalık zemine evlerini yaptıkları görülmektedir.

Köyden geçen dere ve çevresini otlak ve mera olarak kullanmışlardır. Maalesef bizler bu basit kriterlere uysak plan gereklerini yerine getirsek bu kadar ağır tablo ile karşılaşmayız.

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ:

Binanın depreme dayanıklı olabilmesi için ,taşıyıcı sistemin hafif, malzemenin esnek (SÜNEK) ve üzerine yapıldığı zemin ile uyumlu olması gerekir ÇELİK İSKELETLİ yapı bu 3 özelliği de taşır.Bu yapılar her zaman kolayca denetlenebilir. Japonya’da çelik ve çelik-beton karma sistemler kullanılmaktadır. Başlangıçta hiç olmazsa mutlaka ayakta kalıp depremden sonra hizmet vermesi gereken hastane, iletişim tesisleri gibi yapılar çelik iskeletli yapılmalıdır. Yapı deprem geçirmiş olsa bile hasarın durumuna göre sadece deforme olan elemanlar değiştirilerek yapı kullanılmaya devam edilebilir.

TÜNEL KALIP SİSTEMİ:

İlk yatırım maliyeti çelik kalıplar imalatından dolayı yüksek olduğundan, çok sayıda tekrarlanması ile ekonomik sonuçlar vermektedir. Taşıyıcı sistemi betonarme perde sistem şeklinde olan bu inşaat uygulaması ile depreme dayanıklı bina yapılması mümkündür. Çorum’da bu tür uygulama 1996 yılında: ilk zemin etüdlü, radye temel uygulamalı, tünel kalıp sistemli 400 konutlu İKBAL KENT konutlarında uygulanmıştır.. Bu inşaat imalat tarzı yaygınlaşmalıdır.

YÜKSEK YAPILAR:

Yüksek teknolojik teknikler uygulanabilir ise yapılması uygundur. Bizim gibi deprem ülkesi olan Japonya’da binalar ya çok hafif ahşap veya çelikten yapılan az katlı binalardır. Bu ülkede halkın oturduğu binaların hepsi ya tek katlı, ya da 2 katlıdır. İşyerleri v.s oralarda çok katlı gökdelenler var, onlar da tam anlamıyla bilime ve tekniğe uygun yapılmaktadır. Japonya en büyük hasarı Kobe depreminde görmüştür. Orada özel bir durum söz konusu idi. Bizdeki 1999 yılında Gölcük’te yaşadığımız zemin sıvılaşmasını yaşadılar. Avrupa’da en çok yüksek yapı TÜRKİYE’dedir. Türkiye’deki yüksek yapı sayısı 417 gökdelen , 2. Almanya’da 282 gökdelendir. Fransa 201 gökdelen ile 3. sırada gelmektedir. Kent olarak ilk sırada İstanbul gelmektedir. Türkiye’de yüksek teknolojiler uygulanmak kaydıyla, her yerde her bölgede yüksek yapı yapmak yerine, tespit edilmiş belli bölgelerde yapılmalıdır. New York Manhattan bölgesinde olduğu gibi….

İMAR AFLARI:

İmar afları çıkartılmamalıdır. Ülkemizde ilki 1948 yılında olmak üzere çok sayıda imar affı çıkartılmıştır.

İNSANLARIMIZIN TAVRI:

İnsanlar depremin geleceğini hiç düşünmeden sanki böyle bir tehlike yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Jeoloji bilimine, deprem bilimine inanılması gerekmektedir . İnşaat mühendisliğine inanmamız şarttır.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME:

İnsanlarımız deprem öncesi, deprem ve deprem sonrası süreçlerde eğitilmelidir. Depremde can kayıplarının fazla olması depremin kendisi değil binaların çökmesidir. İnsanların bir yerlere sıkışıp kalması ve kurtarma işlemlerinin 3 günden fazla sürmesidir. Bizim gibi deprem ülkesi Japonya’da 1500 yılda olan can kaybı ülkemizde 10 yılda olmuştur.

(SÜRECEK)