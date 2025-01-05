Arap Ali Mülazım, Hüseyin Mülazım, Nezaket Alaş ve Nezegül Aydoğdu’nun babaları, Hatice Mülazım’ın eşi, Onur, Orçun, Anıl ve Burak Mülazım’ın büyükbabaları Aşır Mülazım 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Aşır Mülazım, önceki gece rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Mülazım’ın kaybı sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi Nadık Sultanana Cemevi’nde kılınan cenaze namazından sonra Atçalı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK