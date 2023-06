Emek Lokantası’nda önceki akşam gerçekleştirilen toplantıya Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Üçdutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaşı, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kırcı, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın olmak üzere tüm muhtarlar katıldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Müşaviri Gül, belediye başkan yardımcılığı ve başkanlığı döneminde muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını belediye sürecinin ardından da çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kısa bir konuşma yapan Zeki Gül, “Muhtarlarımız bizim temel yapı taşlarımızdan. Bu zamana kadar muhtarlarımızla her zaman istişareler yaptık. Bu zamana kadar nasıl istişare ve uyum içerisinde çalıştıysak, bundan sonra da uyum ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler mahallelerde nabız tutan mahallelinin sıkıntılarını sorunlarını bilen insanlarsınız. Hemşerilerimizin sorunlarını çözmek onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Benim kapım sizlere her zaman açık. Ne zaman isterseniz ne sıkıntı olursa çözmek adına elimden geleni yapacağım” dedi.

Zeki Gül’ün konuşmasının ardından görüşlerini belirten muhtarlar ise Zeki Gül’ün desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdiler. Zeki Gül’ün her mahalleye eşit şekilde davrandığını, hiçbir mahalleyi diğerinden ayrı tutmadıklarını belirten muhtarlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri ve önceki dönem Belediye Başkanı Gül’e çalışmalarında başarı dileklerinde bulunarak her zaman destekçisi olacaklarını belirttiler.

ŞAHİNBAŞ’I ZİYARET ETTİ

Bakan Müşaviri Zeki Gül, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısına rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş’ı hastanede ziyaret etti.

Muhtar Mehmet Şahinbaş’ın bir süredir Hasan Paşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünü öğrenen Zeki Gül, Şahinbaş’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)