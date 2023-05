AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ve muhtarları ağırladı.

Heyette, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Küçükdüvenci Köyü Muhtarı Muharrem Atak, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırıcı, Çomarbaşı Köyü Muhtarı Ferhat Kabak, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Pembecik Köyü Muhtarı Satılmış Özkan ve Kınık Köyü Muhtarı Ferhat Şenol yer aldı.

“MUHTARLAR, DEMOKRASİMİZİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİ”

Ziyarette muhtarların önemli bir görev icra ettiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Muhtarlarımız halkımız ile aramızda köprü kuran, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından birisi. Muhtarlarımız, halkımızın taleplerinin iletilmesi, sorunların tespit edilmesi ve gerekli mercilere iletilmesi konusunda kamu hizmeti veriyor” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ, HER ZAMAN MUHTARLARIN YANINDA YER ALMIŞTIR”

20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca muhtarlara hak ettiği değerin verildiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan, “20 yıl önceki muhtarlık kavramıyla bugünkü muhtarlık kavramı arasında büyük fark var. AK Parti hükümetimiz süresince muhtarlarımıza gereken değer verildi. Yaptığımız çalışmalarla demokrasimizin en önemli yapı taşlarından birisi olan muhtarlarımız için birçok hizmete imza attık” ifadelerini kullandı.

“7/24 BANA ULAŞABİLİRSİNİZ”

Milletvekili Ceylan, muhtarlara her zaman kapısının açık olduğunu dile getirerek, “Muhtarlarımız bizlere ulaşma konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. 7/24 muhtarlarımıza telefonumuz her zaman açık. İhtiyaç duydukları her zaman bizimle görüşebiliyorlar. Her zaman muhtarlarımızın yanındayım. İletilen sorun ve talepleri de çözmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Ceylan, “Aziz milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)