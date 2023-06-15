Çorum’da 13 Mart 2023 tarihinde AK Parti İl Başkanlığı görevine başlayan Murat Günay, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramıştı. Dövülen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Murat Günay, kendisini darbeden Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’den şikâyetçi oldu.

Olayın ardından 5 şüpheli 6 Nisan tarihinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Açılan davanın ilk duruşması dün 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklar olayın yardım çeki meselesi olmadığını belirterek beraatlarını istedi.

Murat Günay, kendisine kumpas kurulduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya katılmayı talep etti.